На участке автодороги М1 в Столбцовском районе временно ограничат движение 28 августа

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцовском районе 28 августа на 278-м км автодороги М1 Брест — Минск — граница России будет проводиться следственный эксперимент. В связи с этим с 21.30 до 23.30 движение всех видов транспортных средств в обоих направлениях будет ограничено. Об этом БЕЛТА сообщили в Госавтоинспекции Столбцовского РОВД.