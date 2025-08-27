На участке автодороги М1 в Столбцовском районе временно ограничат движение 28 августа

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцовском районе 28 августа на 278-м км автодороги М1 Брест — Минск — граница России будет проводиться следственный эксперимент. В связи с этим с 21.30 до 23.30 движение всех видов транспортных средств в обоих направлениях будет ограничено. Об этом БЕЛТА сообщили в Госавтоинспекции Столбцовского РОВД.
Организован объезд транспортных средств со стороны Минска по автодороге Р54 Першаи — Ивенец — Несвиж через аг. Заямное на автодороге Р2 Столбцы — Ивацевичи — Кобрин, а также со стороны Бреста по автодороге Р64 Мир — Столбцы на автодорогу Р2 Столбцы — Ивацевичи — Кобрин.
Госавтоинспекция просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршруты поездок с учетом предоставленной информации. -0-