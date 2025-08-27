Опубликован первый кадр фильма с Джудом Лоу в образе Владимира Путина

Появился первый официальный кадр из предстоящего фильма «Кремлевский волшебник». На изображении представлен британский актер Джуд Лоу в образе президента России Владимира Путина. Фотографию опубликовал журнал The Variety.
Кадр с Лоу в роли российского лидера доступен для просмотра читателям Комсомолки в канале MAX.
Над фильмом работает французский режиссер Оливье Ассайас. Картина создается по мотивам одноименной книги швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи, в которой автор анализирует внутренние и внешнеполитические стратегии российского лидера.
В картине также примут участие Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Старридж.
Ранее KP.RU писал, что Джуд Лоу подтвердил, что сыграет Владимира Путина 90-х годов в фильме «Кремлевский волшебник». На тот момент он признался, что пока лишь стоит у «подножия горы» проекта, ощущая, будто собирается взобраться на Эверест.