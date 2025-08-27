С посольства Украины в Москве взыскали 40 млн рублей долга за тепло и воду

Впоследствии МОЭК неоднократно обращалась в суд по новым периодам долгов. Все иски были удовлетворены в полном объеме. На данный момент в суде рассмотрено 12 дел, очередной иск на сумму более 3,6 миллиона рублей поступил в июле 2025 года, но еще не принят к рассмотрению. Представители посольства Украины на судебные заседания не являются, отмечается в документах. Дипломатическое представительство Украины в России прекратило свою работу в 2022 году.