В Госдуме призвали проверить певца Шнурова после отказа помочь бойцам СВО

Депутат Госдумы Михаил Романов призвал проверить артиста Сергея Шнурова после отказа от помощи бойцам специальной военной операции. Об этом политик заявил изданию Life.ru.
Парламентарий напомнил, что вся Россия объединилась после начала спецоперации, в том числе артисты, многие из которых бывают и на передовой, помогают бойцам гумпомощью, проводят концерты, как это было в годы Великой Отечественной войны.
Романов заметил, что на этом фоне были среди творческой элиты и релоканты, «которые хаяли родину, давшую возможность сделать имя», многие из них стали иноагентами.
Депутат допустил, что Шнуров поет и пляшет на каких-то частных вечерах у неких бизнесменов, но не для жителей Петербурга и туристов.
«А что касается его отказа от помощи, надо посмотреть. Если там и состав какой-то есть административный, то мы тоже на это отреагируем», — подчеркнул он.
Как писал сайт KP.RU, в мае 2022 года Сергей Шнурова, на вопрос об отношениях людей, которые не разобрались в тонкостях СВО и продолжают ругаться, сказал, что у него не было политических разногласий ни с друзьями, ни с родственниками по этому вопросу. Бог миловал, добавил музыкант. При этом певец добавил, что от музыкантов не стоит ждать высказываний и компетентного мнения по поводу серьезных политических решений, поскольку необходимых знаний и образования по этой теме у них нет.