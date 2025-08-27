В Госдуме призвали проверить певца Шнурова после отказа помочь бойцам СВО

Как писал сайт KP.RU, в мае 2022 года Сергей Шнурова, на вопрос об отношениях людей, которые не разобрались в тонкостях СВО и продолжают ругаться, сказал, что у него не было политических разногласий ни с друзьями, ни с родственниками по этому вопросу. Бог миловал, добавил музыкант. При этом певец добавил, что от музыкантов не стоит ждать высказываний и компетентного мнения по поводу серьезных политических решений, поскольку необходимых знаний и образования по этой теме у них нет.