В подмосковных Химках 120 жилых домов остались без горячей воды из-за аварии

120 жилых домов остались в среду без горячей воды в подмосковных Химках после аварии на теплосетях. А случилась она потому, что старые трубы не выдержали гидравлических и температурных испытаний с подачей воды под 140 градусов.

Как стало известно «МК», один из этапов подготовки отопительных систем к зиме у химкинских коммунальщиков едва не привел к трагедии. Несколько дворов в Левобережном микрорайоне города оказались залиты крутым кипятком. Пытаясь спасти свою «Газель» от кипятка, 58-летний Камил бросился к гейзеру и едва не обварился сам. С ожогами второй степени его госпитализировали. В больнице мужчину навестили его сыновья и глава Химкинского городского округа.

По словам очевидцев, в общей сложности под горячий душ из-за прорыва попали не менее пяти машин. И хотя аварийные бригады прибыли на место оперативно, остановив утечку воды примерно за 20 минут, потоки кипятка привели в негодность тот маленький автопарк, который оказался поблизости.