«Каролина» подписала контракт с российским форвардом Рябкиным

Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), подписал трехлетний контракт с нападающим Иваном Рябкиным. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Известно, что в рамках соглашения российский игрок получит 775 тысяч долларов в сезоне-2025/26, 850 тысяч долларов — в сезоне 2026/27, 895 тысяч долларов — в сезоне-2027/28.
При этом в Американской хоккейной лиге (АХЛ) зарплата Рябкина составит 85 тысяч долларов за три сезона. Также российский форвард получит 235 тысяч долларов в виде подписных бонусов.
Известно, что «Каролина Харрикейнз» выбрала Ивана Рябкина под общим 62-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2025.
