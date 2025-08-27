Совет альпинистов заявил о невозможности спасения Наговициной с пика Победы

Совет альпинистов, состоящий из 20 человек и привлеченный в качестве экспертов фирмой «Ак-Сай трэвел», заявил о невозможности продолжения операции по спасению россиянки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы в горах Киргизии.
«Участники данной группы, сопоставив все риски для жизни и здоровья спасателей пришли к выводу о невозможности проведения поисково-спасательной операции в текущем сезоне», — говорится в заявлении компании.
Как отметили участники консилиума, продолжение операции может привести к новым жертвам в процессе спасения Наговициной из-за сложных метеоусловий в текущем сезоне.
Ранее KP.RU сообщал, что спасатели, производившие аэровидеосъемку при помощи беспилотника с места, где застряла Наталья Наговицина, не смогли обнаружить у альпинистки признаков жизни.