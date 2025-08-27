Совет альпинистов заявил о невозможности спасения Наговициной с пика Победы

Совет альпинистов, состоящий из 20 человек и привлеченный в качестве экспертов фирмой «Ак-Сай трэвел», заявил о невозможности продолжения операции по спасению россиянки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы в горах Киргизии.