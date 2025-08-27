Россиянам объяснили, почему после моря появляются прыщи и что с этим делать

Косметолог Яна Катина отметила, что отсутствие солнцезащитных средств ускоряет появление морщин. Ультрафиолет разрушает коллаген и эластин — белки, отвечающие за упругость кожи. Специалист подчеркнула, что защита от солнца необходима ежедневно, независимо от погоды или времени года. Ее слова приводит «Царьград».