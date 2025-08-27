Россиянам объяснили, почему после моря появляются прыщи и что с этим делать

Многие считают, что солнечный свет лечит кожные проблемы, а отдых на море улучшает состояние кожи. Однако это мнение не всегда верно, сообщила в беседе с «Газета.Ru» врач-дерматовенеролог Мария Валуева.
По словам врача, ультрафиолет может временно облегчить симптомы некоторых заболеваний, таких как псориаз или атопический дерматит, за счет подавления иммунитета. Однако ряд кожных проблем, включая акне, под воздействием солнца могут обостряться.
Косметолог Яна Катина отметила, что отсутствие солнцезащитных средств ускоряет появление морщин. Ультрафиолет разрушает коллаген и эластин — белки, отвечающие за упругость кожи. Специалист подчеркнула, что защита от солнца необходима ежедневно, независимо от погоды или времени года. Ее слова приводит «Царьград».
Также мозоли на ногах — частая проблема, которая беспокоит людей круглый год. Дерматолог Андрей Кузнецов объяснил, что мозоли появляются из-за трения, давления или раздражения кожи. Организм реагирует утолщением рогового слоя, создавая своеобразную «броню». Причинами мозолей часто становятся неудобная обувь, повышенные физические нагрузки или особенности походки, пишут «Известия».