«Турнир большого чл…»: ведущая М24 Мирошкина забавно оговорилась в эфире

Речь идет о скандальном выступлении Медведева, в ходе которого спортсмен вступил в перепалку с судьей из-за недоразумения о подаче Бенжамена Бонзи. Он думал, что это вторая подача, надеясь на возможность изменить ход матча, но судья объявил, что это была первая, это и разочаровало теннисиста.