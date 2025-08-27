«Турнир большого чл…»: ведущая М24 Мирошкина забавно оговорилась в эфире

Телеведущая «Москвы 24» допустила забавную оговорку в эфире, комментируя сюжет о выступлении российского теннисиста Даниила Медведева на турнире Большого шлема.
— Даниил Медведев оказался в центре скандала на турнире Большого чл… шлема. Что я сказала? — оговорилась Мирошкина, быстро исправившись и посмеявшись над своей оговоркой.
В Telegram-канале также поиронизировали над ошибкой коллеги.
— Возможно, вылететь из придуманного Женей Мирошкиной турнира еще обиднее, — говорится в публикации от 27 августа.
Речь идет о скандальном выступлении Медведева, в ходе которого спортсмен вступил в перепалку с судьей из-за недоразумения о подаче Бенжамена Бонзи. Он думал, что это вторая подача, надеясь на возможность изменить ход матча, но судья объявил, что это была первая, это и разочаровало теннисиста.
Французская экс-теннисистка Марион Бартоли, победительница восьми турниров WTA, прокомментировала скандальное поведение российского теннисиста во время матча первого круга Открытого чемпионата США (US Open) против Бенжамена Бонзи. Игра завершилась поражением Медведева, который по ходу матча показал неприличный жест сопернику и вступил в конфликт с судьей.