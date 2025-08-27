Ричмонд
Испанскому тренеру «Сочи» Морено стало плохо на матче Кубка России

Главному тренеру футбольного клуба «Сочи», испанскому специалисту Роберту Морено внезапно стало плохо во время домашнего матча третьего тура группового этапа «Фонбет» — Кубка России против команды «Краснодар». Он ушел с поля в подтрибунные помещения на 78-й минуте игры, когда его клуб забил первый гол. После этого его увезла дежурившая на стадионе карета скорой помощи.

Футбольный тренер команды «Гудауты» Алексей Приходько ударил судью Артема Петренко прямо на игровом поле в ходе матча с «Прогрестором» в Новосибирске. Инцидент произошел 13 августа, когда тренеру показалось, что арбитр не отметил офсайд.

Конфликты во время матчей происходят нередко. Так, в начале ноября 2024 года в ходе игры между футбольными клубами ЦСКА и «Спартак» игроки обеих команд устроили массовую потасовку прямо на поле во время второго тайма.

Подобное происходит и за рубежом: в августе того же года сборные Франции и Аргентины по футболу устроили драку после четвертьфинального матча мужского олимпийского турнира.