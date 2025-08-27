Испанскому тренеру «Сочи» Морено стало плохо на матче Кубка России

Главному тренеру футбольного клуба «Сочи», испанскому специалисту Роберту Морено внезапно стало плохо во время домашнего матча третьего тура группового этапа «Фонбет» — Кубка России против команды «Краснодар». Он ушел с поля в подтрибунные помещения на 78-й минуте игры, когда его клуб забил первый гол. После этого его увезла дежурившая на стадионе карета скорой помощи.