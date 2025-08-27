Кравцов: ЕГЭ по истории не станет обязательным в следующем году

Как писал сайт KP.RU, немногим ранее Сергей Кравцов высказался о ЕГЭ и ОГЭ, отметив, что к лету 2026 года экзамены синхронизируют со школьной программой. Задания будут опираться только на те знания, которые дали в школе. А под каждым вопросом появится ссылка — в каком классе и когда эти знания давались в школе. В итоге для детей ЕГЭ и ОГЭ станут более понятными и предсказуемыми, добавил министр.