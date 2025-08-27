Ричмонд
Кравцов: ЕГЭ по истории не станет обязательным в следующем году

В это учебном году будет два обязательных экзамена: по русскому и математике, отметил Кравцов.

Источник: Комсомольская правда

Единый госэкзамен (ЕГЭ) по истории для поступающих в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности не станет обязательным в следующем учебном году. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью для программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

«В наступающем учебном году [будет] два обязательных экзамена: по русскому языку и по математике. Остальные экзамены по выбору», — сказал глава ведомства.

По словам министра, на данный момент прорабатывается вопрос, чтобы в перспективе, не в наступающем учебном году, вместо обществознания школьники сдавали историю.

Как писал сайт KP.RU, немногим ранее Сергей Кравцов высказался о ЕГЭ и ОГЭ, отметив, что к лету 2026 года экзамены синхронизируют со школьной программой. Задания будут опираться только на те знания, которые дали в школе. А под каждым вопросом появится ссылка — в каком классе и когда эти знания давались в школе. В итоге для детей ЕГЭ и ОГЭ станут более понятными и предсказуемыми, добавил министр.