Кудрово получит станцию метро

В сентябре Ленинградская область начнет процедуру изъятия земельных участков под строительство вестибюля станции метро «Кудрово». Соответствующее решение было озвучено в ходе заседания Координационного совета по развитию транспортной инфраструктуры агломерации под председательством вице-премьера федерального правительства Виталия Савельева.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале сообщил, что коллеги из Санкт-Петербурга обеспечивают прохождение экспертизы проекта строительства. Это ключевой этап, позволяющий начать практическую реализацию проекта.
На совещании также были озвучены другие значимые для региона инфраструктурные новости. Представители РЖД сообщили о успешном прохождении государственной экспертизы проектной документации строительства железнодорожной ветки на Левашово и Сертолово.
Еще одним важным решением стала договоренность о синхронизации строительства 4-го этапа Западного скоростного диаметра с 5 и 6 этапами. Особенно значимо, что доработка проекта позволила снизить его стоимость на 11 миллиардов рублей без ущерба для качества и сроков реализации.
Развитие транспортной инфраструктуры остается приоритетом для Ленинградской области, особенно в свете активного роста агломерации и повышения мобильности населения. Строительство станции метро в Кудрово значительно улучшит транспортную доступность этого быстрорастущего района.