Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кудрово получит станцию метро

В Ленобласти начинают изъятие земель для строительства.

Источник: Комсомольская правда

В сентябре Ленинградская область начнет процедуру изъятия земельных участков под строительство вестибюля станции метро «Кудрово». Соответствующее решение было озвучено в ходе заседания Координационного совета по развитию транспортной инфраструктуры агломерации под председательством вице-премьера федерального правительства Виталия Савельева.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале сообщил, что коллеги из Санкт-Петербурга обеспечивают прохождение экспертизы проекта строительства. Это ключевой этап, позволяющий начать практическую реализацию проекта.

На совещании также были озвучены другие значимые для региона инфраструктурные новости. Представители РЖД сообщили о успешном прохождении государственной экспертизы проектной документации строительства железнодорожной ветки на Левашово и Сертолово.

Еще одним важным решением стала договоренность о синхронизации строительства 4-го этапа Западного скоростного диаметра с 5 и 6 этапами. Особенно значимо, что доработка проекта позволила снизить его стоимость на 11 миллиардов рублей без ущерба для качества и сроков реализации.

Развитие транспортной инфраструктуры остается приоритетом для Ленинградской области, особенно в свете активного роста агломерации и повышения мобильности населения. Строительство станции метро в Кудрово значительно улучшит транспортную доступность этого быстрорастущего района.