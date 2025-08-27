Кудрово получит станцию метро

Еще одним важным решением стала договоренность о синхронизации строительства 4-го этапа Западного скоростного диаметра с 5 и 6 этапами. Особенно значимо, что доработка проекта позволила снизить его стоимость на 11 миллиардов рублей без ущерба для качества и сроков реализации.