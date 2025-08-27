Ричмонд
На Украине побили рекорд по количеству некрологов за сутки

На Украине 27 августа зафиксировано 1390 некрологов.

Источник: Аргументы и факты

На Украине 27 августа зафиксирован абсолютный рекорд по числу опубликованных некрологов за сутки. Их количество составило 1390. Об этом сообщил Telegram-канал «Шепот Фронта».

Отмечается, что ранее наибольшие показатели приходились на период боев за Бахмут: тогда фиксировалось 1151 и 957 некрологов в отдельные дни. Кроме того, в 2024 году количество публикаций превысило 1000 за сутки.

«На данный момент 27.08.2025 — выдало 1390 некрологов за сутки. Это уже абсолютный рекорд за все 3,0 года наблюдения», — говорится в сообщении канала.

Ранее сообщалось о том, что под Харьковом ликвидирован известный украинский спортсмен Додюк.

Кроме того, 22 августа стало известно, что в Сумской области была уничтожена группа ССО Украины. По предварительным данным, эта группа могла иметь отношение к атаке на автомобиль генерал-лейтенанта Эдуарда Абачева.