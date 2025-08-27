Российские бойцы сожгли в Красноармейске Leopard, использовавшийся ВСУ для пиара

В конце марта стало известно, что ВС РФ впервые захватили бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2 немецкого производства в Курской области. Эти эвакуаторы, возможно, использовались для разминирования. Bergepanzer 2 на базе бывшего основного боевого танка Германии Leopard 1 поступили на вооружение бундесвера еще в 1966 году. Эти машины оснащены подъемным краном и бульдозерным отвалом, что позволяет им буксировать поврежденную технику и выполнять полевой ремонт с заменой крупных узлов. Сейчас в немецкой армии Bergepanzer 2 заменила третья вариация этой БРЭМ.