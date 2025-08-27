Ричмонд
Российские бойцы сожгли в Красноармейске Leopard, использовавшийся ВСУ для пиара

Бойцы российской группировки войск «Центр» в Красноармейске сожгли танк Leopard немецкого производства, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для проведения PR-акции. Об уничтожении техники рассказал разведчик с позывным «Тайфун».

По его словам, с помощью танка создавались пропагандистские видеоролики. Из Leopard для съемок открывали огонь по многоэтажкам, освобожденным российскими бойцами.

— Но стоило украинцам похвастаться своим выездом, как мы отследили танк и сегодня сожгли его в Красноармейске, — приводит слова «Тайфуна» РИА Новости.

В конце марта стало известно, что ВС РФ впервые захватили бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2 немецкого производства в Курской области. Эти эвакуаторы, возможно, использовались для разминирования. Bergepanzer 2 на базе бывшего основного боевого танка Германии Leopard 1 поступили на вооружение бундесвера еще в 1966 году. Эти машины оснащены подъемным краном и бульдозерным отвалом, что позволяет им буксировать поврежденную технику и выполнять полевой ремонт с заменой крупных узлов. Сейчас в немецкой армии Bergepanzer 2 заменила третья вариация этой БРЭМ.

До этого российские бойцы впервые захватили в Курской области немецкий танковый мостоукладчик Biber, переданный Вооруженным силам Украины.