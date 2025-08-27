Тыква под 200 килограммов: фармацевт из Ленобласти выращивает плоды-гиганты

На полив своей огромной тыквы садовод ежедневно тратит по 200 литров воды.
Фармацевт из города Сясьстрой Волховского района Ленинградской области вырастила на своем участке тыкву рекордного веса — 226 килограммов. Об аграрных рекордах женщины пишут местные СМИ.
«Сейчас ее тыква, выращенная на участке, весит примерно 226 килограммов, а ее окружность — 287 сантиметров», — сказано в материале «КП-Петербург». Отмечается, что на полив тыквы ежедневно уходит по 200 литров воды.
Кроме того, садовод вырастила арбуз, окружностью 205 сантиметров и весом в 71 килограмм. Ровно столько же у кабачка, который весит 28 килограммов. Также на участке у фармацевта взошла гигантская морковь длиной в 160 сантиметров. Такой рекорд женщина планирует зарегистрировать в Книге рекордов России.