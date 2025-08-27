Тыква под 200 килограммов: фармацевт из Ленобласти выращивает плоды-гиганты

Кроме того, садовод вырастила арбуз, окружностью 205 сантиметров и весом в 71 килограмм. Ровно столько же у кабачка, который весит 28 килограммов. Также на участке у фармацевта взошла гигантская морковь длиной в 160 сантиметров. Такой рекорд женщина планирует зарегистрировать в Книге рекордов России.