Заставят ли учителей и школьников переходить в Max — разъяснили в Минпросвещения

В приложении понятный и удобный интерфейс, поэтому система образования перейдет туда быстро, заявил Кравцов.
Учителей не будут насильно переводить в национальный мессенджер Max. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРодители тюменских школьников не оценили переход на новый мессенджер Мах.
«Здесь нельзя, на мой взгляд, насильно этот переход осуществлять», — заявил Кравцов в интервью на телеканале «Россия 1». Он отметил, что в мессенджере Max понятный и удобный интерфейс, а также защищенные данные. Он отметил свою уверенность в том, что учителя и родители это понимают, в связи с чем вся система образования быстро перейдет на национальный мессенджер.
Ранее в Свердловской области уже начался процесс перевода образовательной платформы «Сферум» в национальный мессенджер Max, о чем уведомляли родителей и педагогов. Региональные власти и Минпросвещения связывали это решение с необходимостью повысить уровень информационной безопасности и обеспечить удобство взаимодействия между участниками образовательного процесса.