Заставят ли учителей и школьников переходить в Max — разъяснили в Минпросвещения

«Здесь нельзя, на мой взгляд, насильно этот переход осуществлять», — заявил Кравцов в интервью на телеканале «Россия 1». Он отметил, что в мессенджере Max понятный и удобный интерфейс, а также защищенные данные. Он отметил свою уверенность в том, что учителя и родители это понимают, в связи с чем вся система образования быстро перейдет на национальный мессенджер.