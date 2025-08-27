Более трех тысяч участников СВО получили меры поддержки через «одно окно»

В Ростовской области работает пилотный проект по предоставлению мер социальной поддержки участникам специальной военной операции и их семьям через систему многофункциональных центров. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
Как сообщил заместитель губернатора Артем Хохлов, за время действия проекта уже более трех тысяч заявителей воспользовались услугой «одного окна», из которых 1,8 тысячи подали заявления, а свыше тысячи получили подробные консультации.
Отметим, что в регионе предоставляются свыше 70 мер поддержки различного уровня. Новая система значительно упростила процесс получения помощи. Теперь вместо многочисленных походов по инстанциям семье военнослужащего достаточно дважды посетить МФЦ для подачи заявления и получения результата.
