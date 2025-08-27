Ричмонд
Portfolio: Венгрия направила иск против ЕС из-за использования активов России

Правительство Венгрии подало в суд на ЕС с требованием об отмене решения об использовании доходов от активов РФ для финансирования Украины.

Источник: Комсомольская правда

Венгрия подала иск в суд против Европейского союза из-за использования доходов от замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом заявило издание Portfolio.

Как отмечает источник, иск в отношении ЕС был подан еще в июле. Однако к рассмотрению дела Суд общей юрисдикции в Люксембурге приступил лишь 225 августа. В качестве ответчиков по иску в материалах указаны Совет ЕС и Европейский фонд мира.

Издание сообщает, что правительством премьер-министра Венгрии Виктора Орбана выступает с требованием об отмене решения ЕС, разрешающего использовать активы РФ для финансирования военной помощи для Украине странами Европы.

Ранее KP.RU сообщал, что глав Минфина США Скотт Бессент призвал использовать замороженные российские активы как один из элементов переговоров с Россией по Украине.

