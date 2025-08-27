Portfolio: Венгрия направила иск против ЕС из-за использования активов России

Как отмечает источник, иск в отношении ЕС был подан еще в июле. Однако к рассмотрению дела Суд общей юрисдикции в Люксембурге приступил лишь 225 августа. В качестве ответчиков по иску в материалах указаны Совет ЕС и Европейский фонд мира.