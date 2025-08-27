В Госдуме рассказали, что будет с пенсионными баллами в России

В России обсуждают изменения в пенсионной системе. Депутат Госдумы Светлана Бессараб отметила в беседе с Lenta.ru, что предложения главы фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова уже частично реализованы. По ее словам, служба в армии, участие в специальной военной операции и уход за ребенком до полутора лет учитываются в страховом стаже.
При этом депутат отметила, что работодатель в эти периоды не платит страховые взносы. Бессараб добавила, что размер зарплаты влияет на количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Чем выше доход, тем больше баллов начисляется, но не более 10 ИПК в год. Остальные средства поступают в общий фонд.
Действующая система ИПК вызывает споры. Депутаты считают, что она создает неравенство. Сергей Миронов предложил отказаться от балльной системы. Он заявил, что она мешает гражданам с низким доходом получать достойную пенсию. Вместо этого он выступил за введение простых и понятных правил назначения пенсии, пишет «Царьград».
Для тех, кому не хватает баллов для страховой пенсии, есть возможность их докупить. Сенатор Наталия Косихина сообщила, что в 2025 году один пенсионный балл стоит 60 698,36 рубля. Минимальная покупка составляет 0,976 балла за 59 241,6 рубля. За год можно приобрести до 7,808 балла, что обойдется в 473 932,8 рубля. Ее слова приводит 360.ru.