В Госдуме рассказали, что будет с пенсионными баллами в России

Для тех, кому не хватает баллов для страховой пенсии, есть возможность их докупить. Сенатор Наталия Косихина сообщила, что в 2025 году один пенсионный балл стоит 60 698,36 рубля. Минимальная покупка составляет 0,976 балла за 59 241,6 рубля. За год можно приобрести до 7,808 балла, что обойдется в 473 932,8 рубля. Ее слова приводит 360.ru.