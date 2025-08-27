Природа настолько очистилась: В Китае нашли «вымершее» водное млекопитающее

Учёные заявили, что появление дюгоня вместе с ранее замеченными в этом районе морскими черепахами свидетельствует о значительном улучшении экологической системы региона. По их информации, животное было первоначально обнаружено 8 июля у рифа Юншу в архипелаге Наньша, после чего за ним организовали постоянное наблюдение.
Как пояснили специалисты, окончательное подтверждение вида произошло 11 августа, когда научная группа лично наблюдала особь и проанализировала собранные видеоматериалы. Они отметили, что этот случай стал первым с 2008 года, когда в Китае находили лишь останки мёртвого дюгоня.
Эксперты связали возвращение вида, признанного в 2022 году функционально вымершим в Китае, с масштабными инвестициями в восстановление морской экологии. По данным властей, в 2024 году объём финансирования соответствующих программ в регионе превысил 5 миллиардов юаней. Было отмечено, что дюгони находятся под государственной защитой высшего уровня из-за многолетнего браконьерства и разрушения естественной среды обитания.
