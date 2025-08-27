Природа настолько очистилась: В Китае нашли «вымершее» водное млекопитающее

Учёные заявили, что появление дюгоня вместе с ранее замеченными в этом районе морскими черепахами свидетельствует о значительном улучшении экологической системы региона. По их информации, животное было первоначально обнаружено 8 июля у рифа Юншу в архипелаге Наньша, после чего за ним организовали постоянное наблюдение.