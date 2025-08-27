С 1 сентября в РФ запретят продажу зажигалок и газовых баллонов детям

Теперь при реализации такой продукции продавцы обязаны проверять возраст покупателя, запрашивая паспорт или иное удостоверение личности. За игнорирование этих правил предусмотрены значительные штрафные санкции. Для обычных граждан штраф может составить от 200 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 500 до 700 тысяч, а для компаний — от 1,5 до 2 миллионов рублей.
Как указывалось в пояснительной записке к законопроекту при его рассмотрении в Госдуме, данная инициатива призвана бороться с опасной практикой сниффинга — вдыханием бытовых газов. Авторы законодательной инициативы подчеркивали, что углеводородные сжиженные газы в такой продукции представляют прямую угрозу для жизни, поскольку способны спровоцировать остановку сердца и привести к смерти.
Ранее Life.ru сообщал, что в Подмосковье с 1 сентября вводятся ограничения на торговлю алкоголем. Теперь спиртное нельзя будет продавать в магазинах, находящихся во дворах жилых зданий. По новым правилам, лицензию на розничную продажу алкоголя выдадут только тем точкам, чей вход выходит на улицу и находится в пределах 30 метров от дороги.