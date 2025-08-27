С 1 сентября в РФ запретят продажу зажигалок и газовых баллонов детям

Теперь при реализации такой продукции продавцы обязаны проверять возраст покупателя, запрашивая паспорт или иное удостоверение личности. За игнорирование этих правил предусмотрены значительные штрафные санкции. Для обычных граждан штраф может составить от 200 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 500 до 700 тысяч, а для компаний — от 1,5 до 2 миллионов рублей.