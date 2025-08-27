Когда отмечают Успение Пресвятой Богородицы в 2025 году, что можно и нельзя делать в этот день

«В дни празднования Успения уже обычно начиналась жатва яровых. Поэтому раньше Успение было или в начале такой жатвы, или уже как короткий отдых во время жатвы. Это была долгая, тяжелая работа с раннего утра до позднего вечера. Поэтому в этот день особенно не веселились, не пели и не танцевали, может лишь чуть-чуть, так как надо было много работать», — объяснил собеседник «Газеты.Ru».