В какие вузы поступило больше всего целевиков в этом году, рассказали в Минобразования

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов рассказал в проекте БЕЛТА «Страна говорит» о том, в какие вузы поступило больше всего целевиков в этом году.
В этом году план приема на условиях целевой подготовки в белорусские вузы был порядка 6,6 тыс. Это на более чем на 1 тыс. больше в сравнении с прошлым годом. Зачислено 5,9 тыс. целевиков.
«Задача организации-заказчика кадров — обеспечить целевой прием по большинству специальностей, за исключением наиболее востребованных специальностей, то есть там конкурс больше одного человека на место. Это условие для того, чтобы целевой прием в принципе состоялся. Также есть ограничения по успеваемости абитуриента. Ребята могут претендовать на целевое место, если у них средний балл аттестата не ниже 7 баллов. Только такие абитуриенты имеют возможность и право поступать на условия целевой подготовки», — пояснил Сергей Пищов.
Наибольшие конкурсы на целевые места были зафиксированы по медицинским специальностям и самое большое количество целевиков были зачислены в медвузы. «В этом году это около 80% от бюджетного приема. Медицинские университеты традиционно набирают наибольшее количество ребят на условиях целевой подготовки», — рассказал начальник главного управления.
В последние годы целевой прием выведен за рамки основного. «То есть сразу мы принимаем в вузы целевиков, а дальше, если остались вакантные места, они передаются на общий конкурс и абитуриенты поступают по результатам централизованного экзамена, централизованного тестирования. По ряду специальностей есть внутренние вступительные испытания, то есть это касается творческих специальностей, специальностей в области физической культуры и спорта, а также некоторых других», — отметил Сергей Пищов.
