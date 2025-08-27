В какие вузы поступило больше всего целевиков в этом году, рассказали в Минобразования

«Задача организации-заказчика кадров — обеспечить целевой прием по большинству специальностей, за исключением наиболее востребованных специальностей, то есть там конкурс больше одного человека на место. Это условие для того, чтобы целевой прием в принципе состоялся. Также есть ограничения по успеваемости абитуриента. Ребята могут претендовать на целевое место, если у них средний балл аттестата не ниже 7 баллов. Только такие абитуриенты имеют возможность и право поступать на условия целевой подготовки», — пояснил Сергей Пищов.