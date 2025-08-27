В совете альпинистов признали невозможность спасения Наговициной

Группа из 20 альпинистов, привлеченных фирмой «Ак-Сай трэвел» для сопровождения восхождения Натальи Наговициной на пик Победы, объявила о невозможности продолжения спасательной операции в 2025 году.
На своей странице в соцсетях компания заявила, что с момента поступления первой информации об инцидентах на пике Победы — связанных с потерей связи с иранскими альпинистами Марьямом Пилехвари и Хасаном Сейфоллахом, травмой ноги Натальи Наговициной и ухудшением состояния здоровья итальянского альпиниста Луки Синигальи — к обсуждению привлекались специалисты внутри страны и за ее пределами с опытом проведения подобных операций.
По их оценке, сопоставив все риски для жизни и здоровья спасателей и учитывая сложные метеоусловия, проведение поисково-спасательной операции в текущем сезоне оказалось невозможным.
В заявлении подчеркивается, что организация новых спасательных работ «может привести к очередным жертвам».
Документ подписали многократный чемпион России и рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Александр Семенов, заслуженный мастер спорта Юрий Кошеленко, обладатели звания «Снежный барс» Баир Батуев, Евгений Токарев, Владимир Ключников, Святослав Корнев, Артем Черемных, Денис Алексенко, Александр Яковенко, Павел Воробьев, Герман Маневский, Илья Чвалаев, Наталья Белянкина, Дмитрий Ермаков, Роман Шилин, а также спасатели Андрей Новиков, Сергей Красовский и Андрей Алипов и дважды восходивший на пик Победы Артем Ценцевицкий.
Некоторые из них принимали непосредственное участие в попытках спасения Натальи Наговициной.
Ранее в сети появились новые кадры с застрявшей на пике Победы Наговициной.