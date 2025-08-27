В совете альпинистов признали невозможность спасения Наговициной

На своей странице в соцсетях компания заявила, что с момента поступления первой информации об инцидентах на пике Победы — связанных с потерей связи с иранскими альпинистами Марьямом Пилехвари и Хасаном Сейфоллахом, травмой ноги Натальи Наговициной и ухудшением состояния здоровья итальянского альпиниста Луки Синигальи — к обсуждению привлекались специалисты внутри страны и за ее пределами с опытом проведения подобных операций.