Киркоров попал в просак на концерте в Казани из-за бирок на пиджаке

Певец Филипп Киркоров оказался в неловкой ситуации во время выступления на музыкальном фестивале «Новая волна» в Казани. Во время исполнения одной из своих песен на сцене артист не заметил, что на его новом пиджаке остались прикреплённые бирки из магазина. Видеоролик с моментом конфуза был опубликован в социальных сетях.