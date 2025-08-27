Киркоров попал в просак на концерте в Казани из-за бирок на пиджаке

Филипп Киркоров заметил бирки на пиджаке. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yarkaya__slava.
На кадрах видно, как певец во время исполнения песни несколько раз поправлял незастёгнутый пиджак, после чего со стороны подкладки стали заметны висящие бирки. Артист заметил это и поправил одежду.
«Ярлыки на месте — завтра надо в ЦУМ вернуть», — иронично заметили в комментариях.
Ранее Life.ru рассказывал о ещё более неудачной ситуации для Филиппа Киркорова на сцене «Новой волны». Во время танца певец должен был подняться по декоративным ступеням, которые ему пододвинули, но он сделал неудачный шаг, споткнулся и упал.