Киркоров попал в просак на концерте в Казани из-за бирок на пиджаке

Певец Филипп Киркоров оказался в неловкой ситуации во время выступления на музыкальном фестивале «Новая волна» в Казани. Во время исполнения одной из своих песен на сцене артист не заметил, что на его новом пиджаке остались прикреплённые бирки из магазина. Видеоролик с моментом конфуза был опубликован в социальных сетях.

Источник: Life.ru

Филипп Киркоров заметил бирки на пиджаке. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yarkaya__slava.

На кадрах видно, как певец во время исполнения песни несколько раз поправлял незастёгнутый пиджак, после чего со стороны подкладки стали заметны висящие бирки. Артист заметил это и поправил одежду.

«Ярлыки на месте — завтра надо в ЦУМ вернуть», — иронично заметили в комментариях.

Ранее Life.ru рассказывал о ещё более неудачной ситуации для Филиппа Киркорова на сцене «Новой волны». Во время танца певец должен был подняться по декоративным ступеням, которые ему пододвинули, но он сделал неудачный шаг, споткнулся и упал.