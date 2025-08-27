Ричмонд
Экс-футболист «Краснодара» Жоаозиньо осудил Клаудиньо за критику России

Экс-игрок футбольных клубов «Краснодар», «Динамо» и «Сочи» Жоаозиньо, который получил гражданство России, обрушился с критикой на своего коллегу, бывшего футболиста «Зенита» Клаудиньо, который объяснил желание уйти из петербургского клуба политической обстановкой внутри страны, в том числе началом специальной военной операции на Украине.

— Неправильно говорить так о стране, которая многое тебе дала. Как минимум, материальные блага. Мне Россия дала все, что у меня есть, поэтому я всегда буду отзываться о ней только хорошо, — передает слова Жоаозиньо Sport24.

Вратарь Никита Хайкин, который играет в составе норвежского клуба «Буде-Глимт», начал процедуру получения паспорта скандинавской страны. Депутат Государственной думы (ГД) Виталий Милонов заявил, что спортсмен никогда не сможет стать полноценным гражданином Норвегии.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в этом контексте раскритиковал россиян, сменивших гражданство. Депутат ГД и олимпийская чемпионка по бегу на коньках Светлана Журова в ответ на это призналась, что не может однозначно осудить всех тех, кто принял такое решение, поскольку у каждого спортсмена могут быть личные мотивы.