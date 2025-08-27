Старший сын Майкла Джексона объявил о помолвке

«Мы объездили весь мир, получили дипломы и так многому научились вместе. Я с нетерпением жду следующей главы нашей жизни, ведь мы продолжаем расти и создавать прекрасные воспоминания», — написал исполнитель.
Пара находится в отношениях уже восемь лет. Джексон-младший опубликовал фотографию, на которой целует невесту, на руке которой видно обручальное кольцо. Ранее Принс уже представил свою избранницу 95-летней бабушке Кэтрин Джексон — матери Майкла Джексона. Мероприятие по случаю помолвки прошло в узком семейном кругу без излишнего внимания прессы.
Ранее поклонников порадовала американская певица Тейлор Свифт. Она рассказала о помолвке со своим парнем — игроком команды по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс» Трэвисом Келси. Молодые люди встречаются с 2023 года, а познакомились они на одном из выступлений артистки.