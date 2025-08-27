Старший сын Майкла Джексона объявил о помолвке

Пара находится в отношениях уже восемь лет. Джексон-младший опубликовал фотографию, на которой целует невесту, на руке которой видно обручальное кольцо. Ранее Принс уже представил свою избранницу 95-летней бабушке Кэтрин Джексон — матери Майкла Джексона. Мероприятие по случаю помолвки прошло в узком семейном кругу без излишнего внимания прессы.