Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Старший сын Майкла Джексона объявил о помолвке

Старший сын покойного короля поп-музыки Майкла Джексона 27-летний Принс официально объявил о помолвке со своей девушкой Молли Ширманг. Об этом он сообщил на странице в личной соцсети.

Источник: Life.ru

«Мы объездили весь мир, получили дипломы и так многому научились вместе. Я с нетерпением жду следующей главы нашей жизни, ведь мы продолжаем расти и создавать прекрасные воспоминания», — написал исполнитель.

Пара находится в отношениях уже восемь лет. Джексон-младший опубликовал фотографию, на которой целует невесту, на руке которой видно обручальное кольцо. Ранее Принс уже представил свою избранницу 95-летней бабушке Кэтрин Джексон — матери Майкла Джексона. Мероприятие по случаю помолвки прошло в узком семейном кругу без излишнего внимания прессы.

Ранее поклонников порадовала американская певица Тейлор Свифт. Она рассказала о помолвке со своим парнем — игроком команды по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс» Трэвисом Келси. Молодые люди встречаются с 2023 года, а познакомились они на одном из выступлений артистки.