Минпросвещения не будет насильно переводить педагогов в мессенджер MAX

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Минпросвещения РФ не будет насильно осуществлять переход педагогов в национальный мессенджер MAX, сообщил глава министерства Сергей Кравцов, выразив уверенность, что его удобство и безопасность будут способствовать тому, что система образования перейдет на него «максимально быстро».