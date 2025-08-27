Новость о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси обрушила Instagram*

Отмечается, что новость о помолвке звезд также побила рекорды по лайкам и репостам среди пользователей соцсети. Так, опубликованный Свифт пост набрал более 14 млн лайков за первый раз после размещения, достигнув уже 30 млн на данный момент. Кроме того, число репостов новости превысило 2 млн менее чем за сутки.