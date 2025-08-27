Новость о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси обрушила Instagram*

Объявление о помолвке американской певицы Тейлор Свифт и игрока команды НФЛ «Канзас-Сити Чифс» Трэвиса Келси вызвала перебои в работе социальных сетей, обрушив Instagram*. Об этом сообщает портал TMZ.
Отмечается, что новость о помолвке звезд также побила рекорды по лайкам и репостам среди пользователей соцсети. Так, опубликованный Свифт пост набрал более 14 млн лайков за первый раз после размещения, достигнув уже 30 млн на данный момент. Кроме того, число репостов новости превысило 2 млн менее чем за сутки.
Представители Instagram* отметили, что из-за огромного числа активности пользователей в соцсети возникли перебои с доступом к сервису.
Ранее KP.RU сообщал, что Тейлор Свифт и Трэвис Келси официально объявили о помолвке во вторник, 26 августа.
* принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.