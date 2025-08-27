Ричмонд
Появился первый кадр из фильма с Джудом Лоу в роли Путина

В Сеть попал новый кадр со съёмок фильма «Кремлёвский волшебник». На фото британский актёр Джуд Лоу в образе президента России Владимира Путина. Издание Variety опубликовало снимок.

Источник: Life.ru

Создатели фильма полностью сняли картину в Латвии. Там промышленные расходы ниже, чем в большинстве других стран, пояснили участники съёмок.

Режиссёр Оливье Ассайас признался, что Джуд Лоу на самом деле «не так уж и похож» на российского президента. Тем не менее, он намерен сыграть Путина «очень правдоподобно». В фильме также играет Пол Дано. Он исполняет роль вымышленного персонажа — политтехнолога Вадима Баранова. Персонаж вдохновлён героем Владиславом Сурковым.

Премьера картины запланирована на Венецианском кинофестивале.

Ранее Кремль комментировал создание ленты. В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что создатели фильма не обращались за консультациями в правительство России. О подробностях сюжета тогда также ничего не знали.

