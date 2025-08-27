Вакцинация и забота о здоровье: как пережить сезон вирусов

С наступлением холодов активизируются вирусные инфекции, сообщила врач-инфекционист Елена Мескина. Она пояснила, что риновирус и респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) обычно вызывают насморк и кашель. Эти болезни чаще всего протекают легко, но для детей и пожилых людей старше 65 лет они могут стать опасными. По словам Мескиной, уязвимые группы рискуют столкнуться с пневмонией или бронхиальными осложнениями, а в редких случаях болезнь может привести к летальному исходу. Ее слова приводит Life.ru.