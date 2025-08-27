Ричмонд
Вакцинация и забота о здоровье: как пережить сезон вирусов

Терапевт Новиков: Пневмококковая вакцина поможет перед сезоном вирусов.

Источник: Комсомольская правда

Вакцинация и забота о здоровье помогут подготовить организм к сезону вирусных заболеваний, рассказал врач-терапевт Александр Новиков в беседе с Lenta.ru. Он сообщил, что прививку от гриппа лучше делать в сентябре-октябре, до начала всплеска заболеваний. Также он рекомендовал проходить ревакцинацию от COVID-19 каждые 6−12 месяцев и не забывать о прививках против пневмонии и коклюша.

Новиков отметил, что пневмококковая вакцина, защищающая от пневмонии, менингита, сепсиса и отитов, часто недооценивается. Она особенно важна для людей старше 50 лет, курильщиков и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, такими как астма, ХОБЛ, диабет или сердечно-сосудистые болезни.

С наступлением холодов активизируются вирусные инфекции, сообщила врач-инфекционист Елена Мескина. Она пояснила, что риновирус и респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) обычно вызывают насморк и кашель. Эти болезни чаще всего протекают легко, но для детей и пожилых людей старше 65 лет они могут стать опасными. По словам Мескиной, уязвимые группы рискуют столкнуться с пневмонией или бронхиальными осложнениями, а в редких случаях болезнь может привести к летальному исходу. Ее слова приводит Life.ru.