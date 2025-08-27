Дорожную разметку ночью нанесут на 23 участках в Минске

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ночь на 28 августа планируется нанесение дорожной разметки на 23 участках. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ Мингорисполкома.
Дорожную разметку ночью планируют наносить на пр. Независимости (от МКАД до ул. Руссиянова), ул. Буденного, ул. Интернациональная, пер. Войсковой, ул. Ваупшасова (от ул. Геологической до МКАД), ул. Игнатенко, ул. Грибоедова, ул. Слободская, пер. Асаналиева, ул. Аннаева, ул. Калиновского, ул. Кошевого, пр. Жукова, ул. Хоружей, ул. Рогачевская, ул. Даумана, МКАД — ул. Мазурова (развязка), МКАД — ул. Шаранговича (развязка), ул. Камайская, пр. Пушкина (от ул. Притыцкого до пр-та Жукова), ул. Тимошенко, МКАД — ул. Притыцкого (развязка), вблизи учреждений образования Ленинского района.
В Госавтоинспекции порекомендовали водителям учитывать эту информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными за рулем. -0-