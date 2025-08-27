Военкоры высмеяли кадры учений ВС Британии

Военные корреспонденты Александр Симонов и Владислав Шурыгин высмеяли кадры учений из ролика Королевского бронетанкового корпуса.
На кадрах виден танк, который едет по сельской местности. За ним следует группа военных с оружием.
«Я просто представил, что творилось бы на нашем пункте управления расчетами FPV, если бы они такое увидели», — написал Александр Симонов в Telegram.
В то же время Владислав Шурыгин заявил, что девизом ролика является фраза «Ничто не устрашит», однако танки «Челленджер» уже горели в зоне спецоперации. Он добавил в Telegram, что защиты от дронов и средств радиоэлектронной борьбы не наблюдается.
Ранее военкор Александр Коц высмеял слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о результатах операции украинских военных в Курской области.