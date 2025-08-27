Стрелявшим в католической школе в Миннесоте оказался трансгендер*-антисемит

Речь идет о 23-летнем Робине Вестмане, сменившем свой пол*. Незадолго до нападения на школу он сделал несколько фотографий с оружием. На стволах и магазинах оружия он нанес множество надписей, среди которых: «шесть миллионов (убитых в Холокосте евреев — прим. “ВМ”) — недостаточно», «Израиль должен пасть», а также призывы к суициду и убийству американского президента Дональда Трампа. Некоторые надписи сделаны на русском языке, остальные — на английском.