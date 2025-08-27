Стрелявшим в католической школе в Миннесоте оказался трансгендер*-антисемит. Об этом в среду, 27 августа, сообщили СМИ.
Речь идет о 23-летнем Робине Вестмане, сменившем свой пол*. Незадолго до нападения на школу он сделал несколько фотографий с оружием. На стволах и магазинах оружия он нанес множество надписей, среди которых: «шесть миллионов (убитых в Холокосте евреев — прим. “ВМ”) — недостаточно», «Израиль должен пасть», а также призывы к суициду и убийству американского президента Дональда Трампа. Некоторые надписи сделаны на русском языке, остальные — на английском.
По словам журналистов, Вестман, в частности, вдохновлялся студентом Керченского колледжа Владиславом Росляковым, который устроил теракт в 2018 году, в результате которого погибли 19 человек.
Сюжеты о нападении показали многие американские телеканалы, в том числе телеканал KARE 11.
О произошедшем стало известно вечером того же дня. В результате стрельбы двое детей погибли и еще по меньшей мере 17 пострадали. После совершенного Вестман покончил с собой.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.