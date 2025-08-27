Вооруженные силы Украины (ВСУ) под натиском армии России почти полностью потеряли контроль над селом Юнаковка Сумской области. Об этом в среду, 27 августа, сообщили представители российских силовых структур.
Изначально Киев, вероятнее всего, намеревался сделать из этого населенного пункта очередную «крепость», поэтому сосредоточил там большое количество бойцов, в том числе тех, кто участвовал во вторжении в Курскую область. Сейчас ВСУ удерживают небольшой участок на юго-западной окраине села.
— На Украине не хотят признавать практически полную утрату контроля над Юнаковко, — передает ТАСС.
Вооруженные силы России атаковали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетические объекты на территории Украины. Отечественная армия нанесла групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками ночью 21 августа.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что солдаты отряда «Аид» спецназа «Ахмат» точным ударом уничтожили девять боевиков ВСУ в окрестностях Кондратовки Сумской области. Он отметил, что подобные успешные атаки и маневры показывают слабость противника и мощь отечественной армии.