ВСУ почти потеряли контроль над Юнаковкой Сумской области

Изначально Киев, вероятнее всего, намеревался сделать из этого населенного пункта очередную «крепость», поэтому сосредоточил там большое количество бойцов, в том числе тех, кто участвовал во вторжении в Курскую область. Сейчас ВСУ удерживают небольшой участок на юго-западной окраине села.