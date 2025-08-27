Зеленский: Ермак на неделе поедет в США для обсуждения гарантий безопасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что Великобритания, Германия и Франция хотят разместить свои войска на территории Украины. Он добавил, что с Россией в этом отношении проблем быть не должно. Его специальный посланник Стив Уиткофф также сообщил, что Трамп и президент России Владимир Путин в ходе переговоров договорились о «надежных гарантиях безопасности» для Украины.