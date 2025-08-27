Ричмонд
Зеленский: Ермак на неделе поедет в США для обсуждения гарантий безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 27 августа, сообщил, что в пятницу, 29 августа, делегация во главе с руководителем его офиса Андреем Ермаком направится в США для того, чтобы обсудить с представителями Вашингтона гарантии безопасности для Киева.

— Будут привлечены все, кто работает над содержанием гарантий безопасности. Военных, политических, экономических компонентов гарантий безопасности, — передает слова Зеленского РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Великобритания, Германия и Франция хотят разместить свои войска на территории Украины. Он добавил, что с Россией в этом отношении проблем быть не должно. Его специальный посланник Стив Уиткофф также сообщил, что Трамп и президент России Владимир Путин в ходе переговоров договорились о «надежных гарантиях безопасности» для Украины.

При этом американский лидер не раз публично подчеркивал, что не допускает возможности предоставления Украине гарантий безопасности в формате НАТО в рамках военного конфликта с Россией. Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия выступает решительно против размещения на территории Украины военного контингента НАТО.

