Миллионер из Ростова постирал в реке одежду во время путешествия

Николай Василенко устроил стирку на берегу Кубани после незапланированного купания в Невинномысске.

Источник: Комсомольская правда

Известный блогер и бизнесмен Николай Василенко, прославившийся как «олицетворение лавандового рафа», устроил неожиданное приключение во время вынужденной остановки в Невинномысске. Из-за задержки рейса по пути из Ростова-на-Дону в Минеральные Воды миллионер решил вспомнить детство и спонтанно искупался в реке Кубань. Об этом сообщает «КП — Северный Кавказ».

Как признался сам Василенко, сильное течение едва не унесло его. После купания в не предназначенном для этого белоснежном белье бизнесмену пришлось устроить импровизированную стирку прямо на берегу. Это приключение стало частью ностальгического путешествия блогера по Ставрополью, где он ранее уже пробовал вареную кукурузу, напомнившую ему о детстве.

