В Москве суд взыскал с посольства Украины свыше 40 млн рублей долга за ЖКУ

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск и взыскал с украинской дипмиссии в столице более 40 миллионов рублей долга за теплоснабжение и горячую воду. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении материалы дела.
По данным издания, первый иск ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК) подала в июле 2023 года. Тогда суд взыскал около 16 миллионов рублей долга и пени по двум договорам 2009 года на снабжение теплом и горячей водой за период с февраля 2022 по март 2023 годов.
В материале отметили, что всего суд рассмотрел и полностью удовлетворил 12 исков МОЭК. Тринадцатый иск поступил в суд в июле, но пока к рассмотрению не принят. Там фигурирует долг более 3,6 миллиона рублей.
Отмечалось, что ответчик своего представителя на судебные заседания не направляет.
Как писал сайт KP.RU, в апреле 2024 года глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что Россия оставит в неприкосновенности здание посольства Украины в Москве после расторжения договора аренды на земельный участок. Он отметил, что расторжение договора аренды земли не влияет на неприкосновенность самого здания дипмиссии, остающегося в государственной собственности Украины. По Венской конвенции в случае разрыва дипотношений государство пребывания должно охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами, добавил он.