В Москве суд взыскал с посольства Украины свыше 40 млн рублей долга за ЖКУ

Как писал сайт KP.RU, в апреле 2024 года глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что Россия оставит в неприкосновенности здание посольства Украины в Москве после расторжения договора аренды на земельный участок. Он отметил, что расторжение договора аренды земли не влияет на неприкосновенность самого здания дипмиссии, остающегося в государственной собственности Украины. По Венской конвенции в случае разрыва дипотношений государство пребывания должно охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами, добавил он.