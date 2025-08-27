«Так и сказали»: Шнуров передал главе ФПБК Бородину матерный ответ бойцов СВО

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выступил с призывом отменить концерты группы «Ленинград», поскольку фронтмен коллектива Сергей Шнуров якобы отказался помогать финансово бойцам специальной военной операции (СВО). В ответ музыкант заявил, что многих бойцов СВО он знает лично, и они «ничего не слышали» про Бородина, который говорит, что выступает от их имени.
— Многих бойцов СВО я знаю лично, они мне сказали, что ни про какого Бородина ничего не слышали. Тем более не просили некоего Виталика Бородина выступать от их имени и по их поручению. «Кто это? Мы его не знаем! Пусть идет на ****!» — так и сказали, — приводит слова Шнурова «Газета.Ru».
О заявлении Бородина стало известно утром 27 августа. Общественник заявил, что ФПБК планирует обратиться к губернаторам российских регионов с просьбой приостановить выступления группы до окончания СВО.
До этого Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение пяти песен группы «Ленинград», признав их опасными для несовершеннолетних. Эксперты, проводившие проверку, обнаружили в текстах песен «Кандидат», «Нет Х… Е», «Ч. П. Х», «Оспа» и «Русские» «побуждение к насильственным действиям, а также к действиям, представляющим угрозу для духовного, нравственного, социального, психического, физического здоровья несовершеннолетних».