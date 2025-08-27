Аргентинские протестующие напали на кортеж президента Милея

Президент Аргентины Хавьер Милей был вынужден прервать предвыборное мероприятие, когда протестующие начали бросать камни и бутылки в его кортеж. Инцидент произошел в городе Ломас-де-Самора, по которому политик передвигался на автомобиле с открытым верхом.
Глава государства приветствовал жителей, когда между его сторонниками, правоохранителями и несогласными произошло столкновение. В один момент обстановка накалилась и в транспорт полетели различные предметы, из-за чего охрана президента приняла решение срочно увезти его в безопасное место.
— Борцы старой политики и образца насилия, которого хотят только пещерные люди прошлого: они напали с камнями на караван, где находился президент нации. Пострадавших нет. Единственное, что многие идут к самому абсолютному забвению, — передает слова пресс-секретаря главы государства Мануэля Адорни телеканал TN.
Милей 28 мая встретил главу Министерства здравоохранения США Роберта Кеннеди — младшего с золотой бензопилой. Они обсудили среди прочего создание ведомства, альтернативного Всемирной организации здравоохранения, которое будет свободно от политических влияний и коррупции.