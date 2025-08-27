Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аргентинские протестующие напали на кортеж президента Милея

Президент Аргентины Хавьер Милей был вынужден прервать предвыборное мероприятие, когда протестующие начали бросать камни и бутылки в его кортеж. Инцидент произошел в городе Ломас-де-Самора, по которому политик передвигался на автомобиле с открытым верхом.

Президент Аргентины Хавьер Милей был вынужден прервать предвыборное мероприятие, когда протестующие начали бросать камни и бутылки в его кортеж. Инцидент произошел в городе Ломас-де-Самора, по которому политик передвигался на автомобиле с открытым верхом.

Глава государства приветствовал жителей, когда между его сторонниками, правоохранителями и несогласными произошло столкновение. В один момент обстановка накалилась и в транспорт полетели различные предметы, из-за чего охрана президента приняла решение срочно увезти его в безопасное место.

— Борцы старой политики и образца насилия, которого хотят только пещерные люди прошлого: они напали с камнями на караван, где находился президент нации. Пострадавших нет. Единственное, что многие идут к самому абсолютному забвению, — передает слова пресс-секретаря главы государства Мануэля Адорни телеканал TN.

Милей 28 мая встретил главу Министерства здравоохранения США Роберта Кеннеди — младшего с золотой бензопилой. Они обсудили среди прочего создание ведомства, альтернативного Всемирной организации здравоохранения, которое будет свободно от политических влияний и коррупции.

Узнать больше по теме
Хавьер Милей: биография президента Аргентины, его отношение к России и подробности личной жизни
Президент Аргентины Хавьер Милей — эксцентричная личность и одно из главных политических открытий 2023 года. Его нередко называют первым в истории президентом-либертарианцем: рассказываем, как политик прошел путь от преподавателя экономики до президента Аргентины, почему он много лет не разговаривал с родителями и как относится к России.
Читать дальше