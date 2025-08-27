Инженер объяснил, почему украинский дрон мог упасть на территории Эстонии

Основатель учебного центра беспилотной авиации и член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев считает, что дрон ВСУ упал в Эстонии из-за отказа оборудования. Он отметил в беседе с aif.ru, что неполадки могли возникнуть из-за низкого качества комплектующих или ошибок при сборке.
По словам специалиста, производство таких беспилотников часто ведётся в спешке, что приводит к сбоям. Кондратьев также указал, что страны Прибалтики негласно разрешают пролёт украинских дронов через своё воздушное пространство. Это, по его мнению, создаёт условия для подобных инцидентов.
«Царьград» отметил, что глава Службы внутренней безопасности Эстонии Марго Паллосон сообщил, что беспилотник мог сбиться с курса из-за помех. Он добавил, что следов, указывающих на российское происхождение дрона, не обнаружено. На месте падения осталась воронка от взрыва, а обломки беспилотника разбросало по полю. Пострадавших нет, точное место запуска дрона пока не установлено.