Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Google опроверг техпроблемы на фоне сбоев Google Meet в РФ

За сутки поступило 1,6 тысячи жалоб от пользователей на работу Google Meet.

Источник: Аргументы и факты

Компания Google прокомментировала сбои в работе сервиса видеоконференций Google Meet у жителей РФ и заявила, что причина не заключается в технических проблемах, пишет РБК.

«Нам известно о проблемах с доступом пользователей к Google Meet в России. Это не связано с техническими проблемами на стороне Google», — рассказали в компании.

Данные о сбоях в работе Google Meet появились на сайте Downdetector. По состоянию на 22:25 по Москве за сутки поступило 1,6 тысячи жалоб от пользователей. При этом наибольшее количество обращений пришлось на 12:15 (106 жалоб). Многие пользователи сообщили о проблемах с открытием сайта или приложения, а также о трудностях, связанных со звонками и звуком.

Ранее стало известно, что в работе спутниковой сети Starlink произошел глобальный сбой.