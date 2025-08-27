Google опроверг техпроблемы на фоне сбоев Google Meet в РФ

Данные о сбоях в работе Google Meet появились на сайте Downdetector. По состоянию на 22:25 по Москве за сутки поступило 1,6 тысячи жалоб от пользователей. При этом наибольшее количество обращений пришлось на 12:15 (106 жалоб). Многие пользователи сообщили о проблемах с открытием сайта или приложения, а также о трудностях, связанных со звонками и звуком.