«Газпром» обновил исторический рекорд летних суточных поставок газа

В 2024 году «Газпром» поставил по своей газотранспортной системе рекордные 390 млрд кубометров газа для внутренних потребителей. Глава «Межрегионгаза» Сергей Густов ранее выражал надежду, что внутреннее потребление газа в 2025 году вновь достигнет исторического максимума.