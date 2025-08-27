«Газпром» обновил исторический рекорд летних суточных поставок газа

26 августа 2025 года «Газпром» снова установил рекорд летних суточных поставок газа российским потребителям, сообщила компания.
В пресс-релизе отмечается, что 26 августа российские потребители получили 717,8 млн кубометров газа, что превысило предыдущий максимум в 707,9 млн кубометров, зафиксированный 25 августа.
Компания связывает рост потребления с холодной погодой, установившейся на этой неделе в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.
В 2024 году «Газпром» поставил по своей газотранспортной системе рекордные 390 млрд кубометров газа для внутренних потребителей. Глава «Межрегионгаза» Сергей Густов ранее выражал надежду, что внутреннее потребление газа в 2025 году вновь достигнет исторического максимума.