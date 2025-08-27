СМИ: Германия намерена вернуть всеобщую воинскую повинность

Правительство Германии приняло проект закона о введении видоизмененной формы воинской службы. Нововведение предполагает увеличение числа военнослужащих немецкой армии до 460 тысяч человек и оставляет возможность возобновления призывной системы.
Военная служба по-прежнему будет носить добровольный характер. Но в случае если обозначенные показатели по набору не будут закрыты, власти рассмотрят вариант возвращения всеобщего призыва, который был отменен свыше 10 лет назад. Для вступления закона в силу необходима его поддержка федеральным парламентом, которая ожидается в январе следующего года.
— Кабинет министров одобрил законопроект о модернизации военной службы, — передает Deutsche Presse-Agentur.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Соединенное Королевство в рамках своей новой оборонной стратегии переходит в режим «готовности к войне».
Украинские СМИ также сообщили, что польская сторона проводит тщательную подготовку к войне с Россией. В частности, Варшава в усиленном темпе осуществляет закупки разнообразного вооружения.