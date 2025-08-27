СМИ: Германия намерена вернуть всеобщую воинскую повинность

Военная служба по-прежнему будет носить добровольный характер. Но в случае если обозначенные показатели по набору не будут закрыты, власти рассмотрят вариант возвращения всеобщего призыва, который был отменен свыше 10 лет назад. Для вступления закона в силу необходима его поддержка федеральным парламентом, которая ожидается в январе следующего года.