Российского боксера Курбанова дисквалифицировали на три года за допинг

Российский боксер Магомед Курбанов, бывший чемпион WBO Intercontinental, дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Решение вступило в силу с 1 августа 2025 года, с учетом периода временного отстранения, который начался 24 июля.