Экс-чемпиона WBO Курбанова дисквалифицировали на три года за допинг

29 июня стало известно, что десятилетнего игрока в настольный теннис из Санкт-Петербурга отстранили от соревнований на три месяца за то, что он пробил кулаком дверь в мужской раздевалке после поражения. Ребенок участвовал в первенстве России по настольному теннису среди игроков до 12 лет в Калуге. Он сломал дверь после того, как проиграл в ⅛ финала турнира, уступив сопернику в пяти партиях со счетом 2:3.