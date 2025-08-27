Экс-чемпиона WBO Курбанова дисквалифицировали на три года за допинг

Бывшего чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO International) россиянина Магомеда Курбанова дисквалифицировали на три года из-за нарушений антидопинговых правил. Об этом в среду, 27 августа, сообщили на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Уточняется, что спортсмена наказали за использование или попытку использования запрещенной субстанции или запрещенного метода. По информации РУСАДА, в допинг-пробе Курбанова нашли дростанолон и его метаболит.
Дисквалификация боксера начинается с даты вынесения решения — 1 августа 2025 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения — с 24 июля.
В тот же день стало известно, что шесть запрещенных веществ обнаружили в допинг-пробе дисквалифицированного генерального директора ХК «Сочи» Игоря Григоренко. Организация отстранила спортсмена от любой хоккейной деятельности на четыре года по обвинению в нарушении антидопинговых правил.
29 июня стало известно, что десятилетнего игрока в настольный теннис из Санкт-Петербурга отстранили от соревнований на три месяца за то, что он пробил кулаком дверь в мужской раздевалке после поражения. Ребенок участвовал в первенстве России по настольному теннису среди игроков до 12 лет в Калуге. Он сломал дверь после того, как проиграл в ⅛ финала турнира, уступив сопернику в пяти партиях со счетом 2:3.