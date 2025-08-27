Кравцов: Учителей в России не будут насильно переводить в мессенджер MAX

Минпросвещения РФ не намеренно насильно переводить российских учителей в национальный мессенджер MAX. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».
«Здесь нельзя, на мой взгляд, насильно этот переход осуществлять, но мы видим, что там абсолютно удобный, понятный интерфейс и, самое главное, защищенные данные», — рассказал министр просвещения России.
Кравцов подчеркнул, что учителя и родители учащихся понимают необходимость осуществления перехода в MAX. По мнению министра, российской системе образования удастся быстро перейти на национальный мессенджер.
Ранее KP.RU сообщал, что в MAX была внедрена коммуникационная платформа «Сферум», которая позволит педагогам, ученикам и их родителям удобно и безопасно поддерживать связь.