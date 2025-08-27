Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кравцов: Учителей в России не будут насильно переводить в мессенджер MAX

Сергей Кравцов заявил, что российская система образования сможет быстро перейти на национальный мессенджер MAX.

Источник: Комсомольская правда

Минпросвещения РФ не намеренно насильно переводить российских учителей в национальный мессенджер MAX. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

«Здесь нельзя, на мой взгляд, насильно этот переход осуществлять, но мы видим, что там абсолютно удобный, понятный интерфейс и, самое главное, защищенные данные», — рассказал министр просвещения России.

Кравцов подчеркнул, что учителя и родители учащихся понимают необходимость осуществления перехода в MAX. По мнению министра, российской системе образования удастся быстро перейти на национальный мессенджер.

Ранее KP.RU сообщал, что в MAX была внедрена коммуникационная платформа «Сферум», которая позволит педагогам, ученикам и их родителям удобно и безопасно поддерживать связь.