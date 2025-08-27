Камчатка, Сахалин и Курилы готовятся к удару стихии: синоптик предупредил о последствиях урагана

К Камчатке, Сахалину и Курилам приближается мощный ураган, который несет сильные дожди и ветры. Подробности о надвигающейся непогоде рассказал синоптик Александр Ильин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Как отметил Ильин, ураган принесет не только обильные осадки, но и шквалистый ветер. Над акваторией Охотского моря скорость ветра в порывах составит 30−35 метров в секунду, а на суше — 25−30 метров в секунду.
В настоящее время самые сильные удары циклона приходятся на восточное побережье Сахалина. Однако, по словам синоптика, уже в ближайшие сутки зона непогоды сместится на Курильские острова и южную часть Камчатки. Скорость ветра в порывах снизится до 23−28 метров в секунду, что соответствует штормовому ветру по шкале Бофорта. В открытом море высота волн может достигать 10 метров, добавил специалист.
Ранее стало известно, что в Уфе ураган снес детский городок с батутом, пострадали двое детей. Их сразу доставили в медучреждение для оказания помощи.