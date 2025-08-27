Камчатка, Сахалин и Курилы готовятся к удару стихии: синоптик предупредил о последствиях урагана

В настоящее время самые сильные удары циклона приходятся на восточное побережье Сахалина. Однако, по словам синоптика, уже в ближайшие сутки зона непогоды сместится на Курильские острова и южную часть Камчатки. Скорость ветра в порывах снизится до 23−28 метров в секунду, что соответствует штормовому ветру по шкале Бофорта. В открытом море высота волн может достигать 10 метров, добавил специалист.