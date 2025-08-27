Росавиация: временные ограничения на работу введены в аэропорту Волгограда

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда вечером в среду, 27 августа. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).
«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения на работу воздушной гавани вечером в среду были введены с целью обеспечения безопасности полетов гражданского воздушного транспорта.
Ранее KP.RU сообщал, что в минувший вторник, 26 августа, были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Санкт-Петербурга и Пскова. Меры также были приняты для обеспечения безопасности полетов в регионе.