Росавиация: временные ограничения на работу введены в аэропорту Волгограда

Ранее KP.RU сообщал, что в минувший вторник, 26 августа, были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Санкт-Петербурга и Пскова. Меры также были приняты для обеспечения безопасности полетов в регионе.