Объявление о помолвке певицы Тейлор Свифт вызвало сбой в Instagram*

Сообщение о помолвке известной американской певицы Тейлор Свифт со звездой Национальной футбольной лиги (НФЛ) Трэвисом Келси побило сразу несколько рекордов по количеству лайков и репостов и вызвало сбой в работе социальной сети Instagram*.
Артистка разместила в соцсети публикации, которые всего за час набрали 14 миллионов лайков. В скором времени их число превысило 30 миллионов. При этом за сутки запись переслали на свои страницы два миллиона человек. Эти показатели являются рекордными для Instagram*.
Представитель соцсети рассказал изданию TMZ о перебоях с доступом к ресурсу, связанных с наплывом пользователей.
О помолвке артистки стало известно 26 августа. Пара начала встречаться в 2023 году после того, как спортсмен пришел на концерт Свифт в рамках ее тура The Eras Tour.
Причем деятельность певицы уже становилась причиной массовых происшествий. В июне прошлого года концерты Тейлор Свифт в шотландском городе Эдинбург вызвали небольшие землетрясения. Отмечается, что песни «Ready For It?», а также «Cruel Summer» и «Champagne Issues» привели к наиболее сильным толчкам. Сейсмическую активность зарегистрировали две станции.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.